Известный блогер и автор курса по финансовой грамотности под названием «Марафон желаний» Елена Блиновская была задержана правоохранительными органами. Ей предъявлено обвинение в неуплате налогов в особо крупном размере, заведено уголовное дело.

Согласно предварительным данным, сумма неуплаченных налогов может составлять около 1 млрд рублей.

Бизнес Блиновской, включая марафоны, мог генерировать выручку в размере около 2 млрд рублей в год. В 2020 году она, по оценкам основателя агентства Didenok Team Кирилла Диденока, заработала около 200 млн рублей, а сам бизнес оценивается в сумма 300 миллионов рублей.

После выступления на бизнес-форуме в Москве 26 апреля, Блиновская планировала пересечь границу с Беларусью на элитном такси Maybach, но ее задержала полиция в Смоленской области.