Ксения Бородина, известная телеведущая и бизнесвумен, сделала большой подарок своим дочерям и поделилась этим событием в социальных сетях.

Она подарила им новый микроавтобус марки Mercedes-Benz в черном цвете, и дочери были в восторге от этого подарка. Их эмоции от нового автомобиля засняли на камеру.

Бородина написала в своем блоге, что любит радовать своих девочек и желает им всего наилучшего. В прошлом у Ксении было два брака, первый с Юрием Будаговым, с которым она имеет дочь Марусю, а второй – с бизнесменом Курбаном Омаровым, с которым она имеет дочь Теону.

В 2021 году Бородина и Омаров развелись, и после этого она не рассказывала о своих партнерах. Сообщается, что звезда тяжело перенесла развод.