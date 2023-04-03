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Российская актриса театра и кино Кристина Асмус опубликовала фотографию со своего отдыха в популярной социальной сети. На фотографии Кристина позирует в ресторане на Красной Поляне в Сочи. Снимок сделан во время обеда звезды. На столе можно увидеть чугунок с борщом, сметану, зеленый лук, чеснок, черный хлеб.

По всей вероятности, Асмус решила выложить данный снимок в ответ на многочисленную критику хейтеров, которые отметили, что актриса набрала лишний вес. Актриса написала, что все претензии к ее весу стоит предъявлять ее продюсеру, который устроил ей в Сочи гастрономический тур. Она отметила, что на курорт они приехали писать новый сценарий.

Асмус написала в ответ на критику: «Да, я набрала. И че? Зато тепло», отметив, что к лету планирует вернуться в прежние формы. Однако нашлись комментаторы, которым внешность актрисы наоборот понравилась. Они написали, что Кристина прекрасна в любых формах, главное, чтобы ей было комфортно в ее весе.

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