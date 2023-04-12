12 апреля – ИА Discover24.ru. Конфликт на Украине не прекращается больше года и уже понятно, что он перерос в затяжное противостояние. Но программный директор Валдайского клуба Андрей Сушенцов уверен, что «смеяться последним» в этой игре будет все же Кремль.

Россия, по словам эксперта, неоднократно доказывала свою способность выходить победителем из подобных затяжных конфликтов. Она уже приняла вызов Североатлантического альянса, который делает все возможное, чтобы продлить противостояние, и вполне может одолеть его в битве стратегий, передает издание «Московской комсомолец».

Одним из решений, направленных на это, является размещение тактического ядерного оружия на территории Белоруссии, которое озвучил президент РФ Владимир Путин. По мнению Сушенцова, оно является демонстрацией готовности защищать национальные интересы обеих стран от посягательств Запада, ответом на попытки Польши, Великобритании и США создать повышенную напряженность на границах России.