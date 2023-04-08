В субботу, 8 апреля, Министерство обороны России опубликовало видео, на котором зенитные подразделения Воздушно-десантных войск уничтожают технику и живую силу Вооруженных сил Украины, находящихся в лесу.

Военнослужащие использовали 57-миллиметровые зенитки и были под прикрытием бронегруппы. Орудия были установлены на кузов автомобиля «Урал-4320», что обеспечивало мобильность и маневренность подразделений.

Разведку, корректировку и контроль поражения целей осуществляли с помощью беспилотников.

В своей статье для «Известий» корреспондент Кирилл Ольков рассказал о зенитном ракетном комплексе «Бук», который помогал пехоте и защищал объекты от атак украинских боевиков. Ракетный комплекс считается непробиваемым воздушным куполом.