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В субботу, 8 апреля, Министерство обороны России опубликовало видео, на котором зенитные подразделения Воздушно-десантных войск уничтожают технику и живую силу Вооруженных сил Украины, находящихся в лесу.

Военнослужащие использовали 57-миллиметровые зенитки и были под прикрытием бронегруппы. Орудия были установлены на кузов автомобиля «Урал-4320», что обеспечивало мобильность и маневренность подразделений.

Разведку, корректировку и контроль поражения целей осуществляли с помощью беспилотников.

В своей статье для «Известий» корреспондент Кирилл Ольков рассказал о зенитном ракетном комплексе «Бук», который помогал пехоте и защищал объекты от атак украинских боевиков. Ракетный комплекс считается непробиваемым воздушным куполом.

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