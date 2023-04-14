Большая часть украинских беженок, проживающих в настоящий момент на территории Европы, не собираются возвращаться на родину даже после завершения боевых действий. Их пугает тотальная коррупция украинских чиновников, разруха и страх за будущее своих детей. Об этом беженки рассказали корреспонденту украинского издания «Страна».

Киевлянка Наталия Полищук, проживающая в настоящее время на территории Германии, рассказывает, что ей удалось устроиться на работу парикмахером, причем у нее уже появились собственные клиенты. При этом ее 15-летний сын посещает местную школу. Однако она сильно скучает по своему мужу, который владеет небольшим строительным бизнесом на Украине и пока не желает выезжать из страны. Однако Наталия надеется, что ее муж поменяет свое мнение, и они смогут жить одной семьей в Германии. Женщина опасается затягивания конфликта и мобилизации ее единственного сына в армию.

Харьковчанка Галина Майстренко, проживающая в настоящий момент во Франции, рассказала свою историю. По ее словам, за год, проведенный на территории чужой страны, у нее несколько раз менялось мнение о планах на будущее. С одной стороны она хотела бы остаться во Франции, так как ее 10-летняя дочь освоилась в школе и ей все нравится, но с другой стороны ее тянет домой к мужу. Из-за незнания языка Галина смогла устроиться на кухню в небольшое кафе, хотя на Украине работала на руководящей должности в отделе по персоналу в крупной компании. По ее словам, она все же склоняется к возвращению на родину после окончания конфликта.