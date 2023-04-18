Последнее время в интернете обсуждают сообщения о том, что распятие в казачьем войсковом соборе в Новочеркасске начало кровоточить.

Журналист канала Телеграм «Молот» решил проверить эту информацию лично и отправился на место. Он обнаружил, что на распятии есть следы крови, которые, кажется, вытекают за контур нарисованного тела Христа.

Эти потеки, похожие на кровяные, заметны на подставке и у подножия креста, и хотя они выглядят ярко, они впитались в дерево и не могут быть стерты.

В настоящее время распятие не кровоточит, и по мнению прихожан, это связано с недавно прошедшими религиозными праздниками. Однако, до сих пор никто не может объяснить, как появились и откуда взялись следы крови на распятии.