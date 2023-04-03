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Консультант американского Госдепартамента Уэсли Саттервайт считает, что все западное вооружение, передаваемое сейчас Украине, попадет на черный рынок и будет приобретено террористами. В своей публикации в издании The National Interest, перевод которой представлен РИА Новости, офицер разведки армейского резерва призвал Пентагон требовать отчетности от президента Украины Зеленского.

По словам Саттервайта, после окончания конфликта Украины будет представлять собой весьма плачевное зрелище. Она потеряет немалую часть территории, столкнется с мощным и обозленным пророссийским повстанческим движением, но будет обладать техникой натовского образца на миллиарды долларов.

Чтобы не допустить попадания оружия на черный рынок, США должны создать обширную базу данных, в которую внести серийные номера всех видов вооружений и геолокационные метки. Также необходимо регулярно проводить строжайшие инспекции, чтобы контролировать движение оружия.

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