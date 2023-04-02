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Полеты украинских беспилотников над Крымом и попытки атак, которые всегда заканчиваются уничтожением дронов, не имеют никакого военного смысла. Запуская БПЛА, Киев преследует совершенно другие цели, заявил глава Госсовета республики Владимир Константинов.

Он пояснил, что первая задача ВСУ – «раскачать» настроение крымской общественности, где-то немного запугать людей. Впрочем, сделать это не удается, так как крымчане отлично видят безупречную работу систем противовоздушной обороны, сбивающей вражеские дроны.

Вторая и главная задача – показать Западу хоть какие-то «успехи» в отсутствие реальных достижений. При этом Киев пытается наносить удары по автозаправочным станциям и складским комплексам, но ПВО отрабатывает четко и «хвастаться» перед Западом приходится лишь фактом проникновения БПЛА в воздушное пространство Крыма.

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