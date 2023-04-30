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Представители киевского режима постоянно заявляют о своих намерениях контратаковать в направлении Крыма, однако любая попытка захватить Крым силовым путем обречена на провал. Об этом заявил глава парламента полуострова Владимир Константинов.

По его словам, «сапоги украинских нацистов» никогда не смогут пройтись по крымской земле. Константинов добавил, что все, на что способны власти современной Украины – это озвучивать представителям средств массовой информации громкие угрозы и пустые обещания по захвату Крыма.

Однако глава крымского парламента также добавил, что жителям Крыма не стоит терять бдительность, поскольку нельзя забывать, что России противостоит не только киевские режим, но и объединенный и организованный Запад.

При этом западные лидеры используют украинских солдат и лидеров Украины в качестве орудия для достижения своих целей, а в случае неудачи будет на кого списать свои провалы. А их в любом варианте ждет только полный провал, резюмировал Константинов.

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