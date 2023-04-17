Покупка США снарядов у Южной Кореи – “жалкое зрелище”. Такое мнение высказала член Конгресса США Марджори Тейлор Грин – передаёт РИА “Новости”.

Так конгрессвумен прокомментировала информации о том, что Вашингтон намерен закупить у Сеула полмиллиона снарядов калибра 155 миллиметров. Собственные запасы боеприпасов США передали украинской армии и сейчас испытают их нехватку. Южнокорейские боеприпасы должны заместить американские на складах США.

Грин в этой связи отметила, что такая ситуация непростительна для Белого дома. “Вся администрация Байдена – неудачники”, – написала у себя в твиттер-аккаунте конгрессвумен.

Ранее сообщалось, что арсеналы многих западных стран опустели из-за военной помощи Украине. ВПК союзников Киева не успевают обеспечивать потребности ВСУ.