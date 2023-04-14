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Народ Америки должен определить, кого считать врагом: того, кто вскрыл неудобные для Белого дома факты об участии США в конфликте на Украине, или саму администрацию Белого дома. Об этом у себя в твиттер-аккаунте написала член Конгресса США Марджори Тейлор Грин – сообщает РИА “Новости”.

Так Грин прокомментировала информации о задержании подозреваемого в сливе секретных документов Пентагона и разведки США. Им оказался служащий ВВС Нацгвардии Джек Тейшейра. Конгрессвумен заявила, что молодой человек рассказал правду о том, что США “воюют” на Украине без всяких полномочий с Россией, и в одночасье превратился во “врага режима Байдена”. В этой связи Грин заявила, что американцам стоит решить, на чьей они стороне.

Секретные документы Пентагона оказались в Сети на прошлой неделе. В них, в основном, идёт речь о мерах по укреплению ВСУ западными союзниками Киева, а также о состоянии украинской армии.

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