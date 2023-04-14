Российские комплексы радиоэлектронной борьбы «Леер» и «Борисоглебск» успешно действуют в зоне проведения специальной военной операции. Они глушат средства связи противника, а также осуществляют борьбу с беспилотниками ВСУ, рассказал военный корреспондент издания «Известия» Леонид Китрарь.

Он пояснил, что станции «Борисоглебск» подавляют все виды сотовой и радиосвязи, включая каналы взаимодействия операторов с беспилотниками. Кроме того, часто задействуются комплексы РЭБ «Леер-3».

В них входят БПЛА, которые несут виртуальные базовые станции. Благодаря этому система может отслеживать одновременно до 3 тысяч абонентов сотовой связи, вычислять точное местоположение позиций противника, полностью глушить разговоры либо вмешиваться в них. Все сведения об абонентах заносятся на карту, что позволяет в дальнейшем принимать по ним решение.