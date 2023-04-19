Киев может в ближайшее время перейти к контратакующим действиям. Первые признаки этого уже появляются – ВСУ ведут себя все активнее, все больше становится диверсионно-разведывательных групп, совершающих вылазки на всех направлениях линии соприкосновения, рассказал комбат «Востока» и замначальника управления Росгвардии по ДНР Александр Ходаковский.

По его словам, вылазки ВСУ могут и не иметь какой-то четкой системности, однако выглядит все так, будто противник пытается ослабить российские подразделения, распылить их внимание на всю линию фронта, а затем нанести удар на каком-то одном участке.

Ходаковский отметил, что ВС РФ пресекает попытки диверсионных групп прорвать оборону, танки и артиллерия уничтожают противника. Также не прекращается подготовка к отражению контрнаступления, которого российские бойцы ждут с начала весны.