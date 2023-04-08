8 апреля – ИА Discover24.ru. Если Киев получит истребители F-16, он сможет установить контроль над Черным морем, самонадеянно заявил командующий Воздушными силами Украины Николай Олещук. Он также перечислил другие проблемы, которые смогут решить самолеты натовского образца.

По словам командующего, истребители позволят сбивать гораздо больше ракет, беспилотников и планирующих бомб, чем сейчас это делает противовоздушная оборона. Она якобы уничтожает три четверти всех воздушных целей, но четверть все же попадает по намеченным целям.

Российская авиация намного лучше справляется со своими задачами, так как в распоряжении ВКС имеются современные истребители Су-35 или истребители бомбардировщики Су-34. На Украине же основным самолетом является МиГ-29, который безнадежно устарел.

Если Киев получит F-16, он, по словам Олещука, «быстро загонит в порты» российские корабли с крылатыми ракетами. Наличие противокорабельных боезарядов также может помочь ВСУ «уничтожить Черноморский флот».