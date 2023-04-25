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На северной границе с Украиной российским командованием было размещено две группировки войск. Командующий объединенных сил ВСУ Сергей Наев заявил об отсутствии опасности наступления российской армии с севера, так как на том участке сосредоточено незначительное количество российских сил.

Украинская разведка сообщила, что на территории Республики Беларусь, Курской и Брянской области находится две группировки войск ВС России, общей численностью 17 тысяч человек. Сергей Наев прокомментировал текущую обстановку, отметив, что угрозы наступления ВС России в вышеуказанном направлении нет.

Ранее Наев заявлял, что сосредоточенных на Белорусской границе украинских сил должно хватить, как на отражение атаки ВС России с данного направления, так и для ответного контрудара с возможности зайти на территорию Белоруссии.

Ранее украинские и западные СМИ неоднократно сообщали, что ВС России намерены атаковать ВСУ на северном направлении, что создаст угрозу для контроля киевским режимом северных областей Украины.

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