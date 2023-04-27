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В ночь на 27 апреля ВС России нанесли удар ракетой «Калибр» по военному объекту ВСУ в Николаеве – зданию Адмиралтейства. В Оперативном командовании «Юг» ВСУ заявили, что российские силы смогли поразить важный военный объект за счет использования новой тактики обмана украинских систем ПВО.

По мнению украинского командования, для осуществления удара ракетой «Калибр» российская сторона привлекла свои подводные лодки. По всей вероятности, речь идет о субмаринах типа «Варшавянка» (согласно открытым источникам, такие подводные суда имеются на вооружении Черноморского флота ВМФ России). Длительный период российские субмарины находились на боевом дежурстве и не было возможности отследить их перемещение.

В командовании ВСУ также отметили, что ВС России смогли определить логику работы украинской ПВО и места размещения систем в окрестностях Николаева. Траектория полета крылатых ракет все время изменялась с целью введения в заблуждение системы противовоздушной обороны ВСУ. Таким образом, российским силам удалось поразить здание Адмиралтейства в Николаеве.

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