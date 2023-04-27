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Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что силовые структуры киевского режима скрывают трупы убитых украинских боевиков, а также иностранных наемников в подвалах в западной части Артемовска. Об этом сообщает РИА Новости.

Такие действия позволяют Киеву скрыть свои реальные потери. Марочко также отметил, что с начала недели вообще не проводилась эвакуация ликвидированных украинских боевиков.

Кроме того, военные Вооруженных сил Украины в ходе боевых действий подорвали высотное здание, где находилось большое количество тел погибших.

Напомним, что Артемовск является важным транспортным узлом для снабжения сил киевского режима в Донбассе, где в настоящее время продолжаются кровопролитные бои.

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