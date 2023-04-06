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Согласно заявлению подполковника Народной милиции Луганской народной республики в отставке, Андрея Марочко, Вооруженные силы Украины сталкиваются с нехваткой солдат на направлении Купянска и решают эту проблему увеличением дальнобойного огневого оружия.

По словам эксперта регулярные огневые удары на этом участке фронта привели к трудностям в поставках боекомплекта и переброске резервов для украинской армии. В связи с уменьшением численности личного состава украинской армии командование ВС Украины пытается увеличить количество оружия на второй и третьей линии обороны.

В конце марта сообщалось о значительном увеличении безвозвратных потерь ВСУ на этом направлении из-за плохой погоды, что парализовало движение транспорта для эвакуации раненых украинских бойцов.

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