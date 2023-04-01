Штурмовые группы ЧВК «Вагнер» уверенно продвигаются по Артемовску, выдавливая и уничтожая украинские войска. У Киева оставался только один шанс удержать город – нанести фланговые удары в районе населенных пунктов Клещеевка и Опытное. Однако сделать это он сейчас не в состоянии, пишет портал «Военное обозрение».

О невозможности контрнаступления президенту Украины Владимиру Зеленскому уже доложил командующих Сухопутных войск Александр Сырский. По словам генерала, после существенного ухудшения погодных условий перебросить к Бахмуту технику не получается, она будет увязать в грязи, что приведет к дополнительным потерям.

Сырский также отметил, что в населенных пунктах Часов Яр и Константиновка накоплены крупные силы для контрнаступления на Артемовск, но от них нет никакого толку, так как погода не дает возможности перебрасывать тяжелую технику и грузовики с личным составом по раскисшим после мокрого снега и дождя грунтовым дорогам.