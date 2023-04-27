Контрнаступление ВСУ, которое киевские власти анонсировали неоднократно, станет для Украины решающим сражением на пути к её поражению. Об этом заявил помощник главы Чечни, командир спецназа “Ахмат” Апты Алаудинов в эфире телеканала “Россия 1”. Его цитирует РИА “Новости”.

Алаудинов уверен: после контрнаступления на Украине закончится “мужской потенциал”. Всех потенциальных бойцов киевские власти уже “выскребли из всех сусеков” – заявил командир чеченского спецназа. Таким образом, провал контрнаступления – иных вариантов Алаудинов не рассматривает – приведёт к тому, что Киев не сможет вести даже оборонительные боевые действия.

Помощник Рамзана Кадырова также указал, что никакая западная военная помощь Киеву не способна поменять “ход истории” – контрнаступление ВСУ станет решающим сражением для России на пути к победе.

Украинские власти и военные не раз заявляли о готовящемся контрнаступлении на позиции российских войск, однако точных сроков наступательной операции не называли, упоминая лишь “весенне-летний период”. По мнению военных экспертов, контрнаступление ВСУ может начаться ближе к лету. При этом специалисты сходятся во мнении, что значительных успехов украинская армия не достигнет – преимущество российских сил значительно и очевидно.