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Вертолеты Ми-35 российских ВВС применяют тактику с максимально возможным огибанием рельефа, чтобы не входить в зону действия украинской ПВО и не подставляться под ее удары. Об этом РИА Новости рассказал командир одного из экипажей винтокрылой машины с позывным «Кабан».

Он пояснил, что высота полета при этом может составлять от 3-5 и до 40 метров. Все зависит от рельефа местности, от возвышенностей, лесных массивов, расположения линий электропередач, а также особенностей боевой обстановки в конкретном районе линии соприкосновения.

Сложнее всего, рассказал военнослужащий, уклоняться от ответных атак противника. Когда бортовое оборудование засекает удар по вертолету, приходится прикладывать все усилия, чтобы избежать попадания и безопасно вернуться на базу.

В таких ситуациях часто выручает сама винтокрылая машина, обладающая невероятной маневренностью и высокой надежностью. Она способна выпутаться из любого сложного положения под управлением опытного пилота.

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