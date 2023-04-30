Операторы беспилотных летательных аппаратов на Краснолиманском направлении успешно применяют тактику «карусели». Когда они дрон приземляется, сразу же взлетает другой, что дает возможность круглосуточно отслеживать действия противника и обстановку на линии соприкосновения, рассказал РИА Новости командир взвода разведывательной группы с позывным «Дукат».

Он пояснил, что такая тактика исключает ожидание зарядки аккумуляторов. Пока один беспилотник ведет разведку обстановки на местности, второй заряжается. Все необходимое оборудование, как и запасные батареи у бойцов имеются в достаточном количестве.

«Все для того, чтобы заряжать аккумуляторы у нас есть – один садится, меняется аккумулятор и взлетает заново. Либо работаем двумя квадрокоптерами сразу или работаем “каруселью”», – рассказал военнослужащий.

Он также отметил, что задачей его подразделения является обнаружение целей противника и отправка данных об их местоположении ударным группам.