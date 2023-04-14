ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Украинская армия не может выстроить эффективную оборону Артёмовска (Бахмута), поэтому забрасывает в “бахмутскую мясорубку” всё больше и больше солдат. Они служат своеобразным “живым щитом”. Об этом РИА “Новости” рассказал один из командиров ЧВК “Вагнер”, который принимал участие в штурме центра Артёмовска.

В беседе с корреспондентом информагентства командир “вагнеровцев” заметил, что обороны у ВСУ не было вообще. Есть небольшие окопы и огневые сооружения, но о серьёзных фортификационных сооружениях речи не идёт, сказал военный. Их отсутствие украинцы компенсировали живой силой. Поэтому у ВСУ в Артёмовске большие потери.

Ещё один боец ЧВК “Вагнер” рассказал, что командование ВСУ порой принимает неверные решения, касающиеся личного состава. В пример он привёл случай, когда разведподразделение “Вагнера” взяло в плен группу украинских военных. Командование ВСУ расположило их неправильно и дало неверные указания. В результате, военнослужащие были довольно быстро захвачены.

Вам может понравиться

В Армении рассказали, чем полезно для её армии участие в учениях США

Армия Армении нуждается в реформах, а учения, которые проводят США в Европе, могли бы способствовать получению новых знаний. Об этом в интервью изданию CivilNet заявил секретарь Совета безопасности Армении Армен

В Казани гражданин Таджикистана похитил любовника своей жены, избил его и надругался над ним при помощи швабры

12 апреля – ИА Discover24.ru. Гражданин Таджикистана не смог смириться с изменой своей жены, а потому выследил любовника супруги в Казане, куда он приехал вместе со своими подельниками, чтобы отомстить. Об

Politico: на Украине засомневались в серьёзной поддержке контрнаступления ВСУ со стороны США

В Минобороны Украины задались вопросом, насколько серьёзно США поддерживают цели Киева в конфликте с Москвой. Такие настроения распространены среди многих украинских чиновников. Об этом пишет издание Politico со ссылкой на