Украинская армия не может выстроить эффективную оборону Артёмовска (Бахмута), поэтому забрасывает в “бахмутскую мясорубку” всё больше и больше солдат. Они служат своеобразным “живым щитом”. Об этом РИА “Новости” рассказал один из командиров ЧВК “Вагнер”, который принимал участие в штурме центра Артёмовска.

В беседе с корреспондентом информагентства командир “вагнеровцев” заметил, что обороны у ВСУ не было вообще. Есть небольшие окопы и огневые сооружения, но о серьёзных фортификационных сооружениях речи не идёт, сказал военный. Их отсутствие украинцы компенсировали живой силой. Поэтому у ВСУ в Артёмовске большие потери.

Ещё один боец ЧВК “Вагнер” рассказал, что командование ВСУ порой принимает неверные решения, касающиеся личного состава. В пример он привёл случай, когда разведподразделение “Вагнера” взяло в плен группу украинских военных. Командование ВСУ расположило их неправильно и дало неверные указания. В результате, военнослужащие были довольно быстро захвачены.