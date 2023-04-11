11 апреля – ИА Discover24.ru. В зоне проведения специальной военной операции был ликвидирован командир роты националистического батальона ВСУ «Карпатская сечь» по имени Артур Асадов, отличившийся в сентябре во время захвата Изюма. Об этом сообщает Телеграм-канал Readovka.

Сообщается, что националист Асадов вместе со своим батальоном «Карпатская сечь» принимал активное участие в захвате Изюма в составе 49-й отдельной механизированной бригады ВСУ в ходе прошлогоднего контрнаступления украинской армии в сентябре прошлого года. О смерти боевика сообщил украинский кинорежиссер Левицкий.

При жизни Асадов часто давал интервью и был достаточно медийной личностью. При этом в одном из своих многочисленных интервью Асадов признался, что его родной отец уговаривал его «не участвовать в боевых действиях на стороне бандеровцев». По данным СМИ, отец украинского националиста Артура Асадова проживает на территории ДНР и полностью поддерживает действия российской армии в зоне СВО.