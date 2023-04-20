ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Киев попал в ситуацию, которая на языке шахмат называется цугцвангом. То есть, любое его действие, любое решение командование ВСУ неизбежно приведет к поражению, считает военный аналитик Сергей Колясников.

Он прокомментировал события минувшей ночи, которая началась яркой вспышкой над Киевом и взрывами, которые объясняют падением американского спутника, и продолжилась своеобразной «ревизией» подготовки ВСУ к контрнаступлению. Проводили ее российские ракеты, барражирующие боеприпасы «Герань-2» и артиллерийские установки, нанесшие удары по объектам украинский армии в Харькове, Днепропетровске, в ДНР и Запорожской области.

«В Киев прилетело что-то такое яркое и красивое, что украинская пропаганда до сих пор бьется в падучей», – цитирует эксперта портал «Свободная пресса».

Также эксперт оценил шансы Киева на успех в контрнаступлении. Он напомнил, что попытки перейти в контратаку под Угледаром закончились уничтожением личного состава и бронетехники ВСУ. То же самое произойдет и на любом другом участке фронта. Если же украинские войска откажутся от контрнаступления, то их уничтожат прямо в расположениях и на оборонительных позициях.

Вам может понравиться

Насонов: Войска ВС РФ обладают силами и возможностями для внезапного удара по ВС Украины

Пока ВСУ готовятся к контратакующим действиям, Россия может начать собственное наступление. У нее имеется все необходимое для внезапной атаки на противника и достижения значимых успехов, рассказал порталу Ura.ru военный аналитик

Артиллеристы ВС РФ назвали способ «успокоить» украинских националистов

Используя превосходство в артиллерии, российские военные нашли способы «успокаивать» боевиков ВСУ. Об этом «Известиям» рассказал один из бойцов расчета САУ «Акация». Он пояснил, что боевики выпустили по позициям ВС РФ

Французский эксперт Гади: исход контрнаступления ВСУ будет решен в первые часы после его начала

Представители киевского режима постоянно заявляют о будущем масштабном контрнаступлении ВСУ. Поэтому западные средства массовой информации постоянно публикуют различные аналитические материалы, посвященные будущему украинскому контрнаступлению. Издание Foreign Policy опубликовало материал, в