Киев попал в ситуацию, которая на языке шахмат называется цугцвангом. То есть, любое его действие, любое решение командование ВСУ неизбежно приведет к поражению, считает военный аналитик Сергей Колясников.

Он прокомментировал события минувшей ночи, которая началась яркой вспышкой над Киевом и взрывами, которые объясняют падением американского спутника, и продолжилась своеобразной «ревизией» подготовки ВСУ к контрнаступлению. Проводили ее российские ракеты, барражирующие боеприпасы «Герань-2» и артиллерийские установки, нанесшие удары по объектам украинский армии в Харькове, Днепропетровске, в ДНР и Запорожской области.

«В Киев прилетело что-то такое яркое и красивое, что украинская пропаганда до сих пор бьется в падучей», – цитирует эксперта портал «Свободная пресса».

Также эксперт оценил шансы Киева на успех в контрнаступлении. Он напомнил, что попытки перейти в контратаку под Угледаром закончились уничтожением личного состава и бронетехники ВСУ. То же самое произойдет и на любом другом участке фронта. Если же украинские войска откажутся от контрнаступления, то их уничтожат прямо в расположениях и на оборонительных позициях.