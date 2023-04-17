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Во многих регионах Украины в настоящий момент идут дожди и синоптики прогнозируют примерно такую же погоду на ближайшее время. Поэтому наступление ВСУ не начнется раньше, чем через две недели, считает военный эксперт Юрий Кнутов.

Он рассказал изданию «Свободная пресса», что Киев основную ставку делает на танки и боевые машины пехоты натовского образца. Это тяжелая техника, которая на превращенных в грязевую кашу дорогах теряет и скорость, и маневренность.

ВСУ делают вид, что уже начинают контрнаступление, совершают вылазки, публикуют фото и видео боевых действий, однако это все элемент психологического воздействия на российских военнослужащих. Кроме того, многочисленными разведками боем на разных направлениях Киев пытается найти уязвимости в российской обороне, определить те места, по которым нужно наносить основные удары после начала контратакующих действий.

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