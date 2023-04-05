Россия предпримет все необходимые меры, чтобы защитить свои национальные интересы в изменившихся после вступления Финляндии в НАТО условиях. Она будет действовать в рамках недавно озвученной президентом Владимиром Путиным концепции внешней политики, предусматривающий нанесение удара на опережение, уверен военный эксперт Юрий Кнутов.

Он напомнил, что на границе с Финляндией будут существенно усилены подразделения ВС РФ. Также Москва займется усилением флота и авиации. Для обеспечения национальной безопасности могут быть задействованы оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-М», которые способны атаковать противника ядерными боеголовками мощностью не более 10 килотонн.

Кнутов напомнил, что Финляндия на протяжении 76 лет оставалась нейтральной страной и ей ничего не угрожало. Однако сейчас ВС РФ будут вынуждены взять под прицел все военные объекты на ее территории, так как они представляют опасность для России.