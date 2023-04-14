В ночь на пятницу военно-космические силы России нанесли удар по местонахождению вооруженных сил Украины в Запорожье.

По словам Юрия Кнутова, армия России изменила тактику ударов перед контратакой и бьет по крупным, подтвержденным целям.

В ответ на широкое использование Украиной имитации в виде надувных макетов танков и артиллерии, российские военные начали уделять большое внимание разведке, чтобы точно определить реальные цели.

Макеты могут даже имитировать электромагнитное излучение, а личный состав изображает обслуживание техники.

Кнутов уверен, что сегодня разведка играет важнейшую роль. Тактика России разумна: поражать наиболее значимые и подтвержденные разведкой цели, так как нанесение ударов по небольшим скоплениям техники нецелесообразно и лучше сохранить ракеты и дроны-камикадзе для будущего наступления.