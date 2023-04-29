На фоне майских праздников ВСУ могут существенно увеличить количество ударов по Крымскому полуострову с применением беспилотных аппаратов. Военный эксперт Юрий Кнутов в интервью порталу «Украина.ру» сообщил, что удар по Севастополю 29 апреля можно считать началом контрнаступления украинских боевиков.

Он напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский грозил наступать именно на Крым, оттеснив российские подразделения. Сейчас ВСУ проводят своеобразную разведку, пытаясь найти уязвимости в системе противовоздушной обороны полуострова.

Кнутов отметил, что ВС РФ могут нанести удары возмездия по Николаеву и Очакову, превратившемуся в военную базу украинской армии. При этом такие атаки будут гораздо болезненней и опаснее.