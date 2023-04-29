Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

На фоне майских праздников ВСУ могут существенно увеличить количество ударов по Крымскому полуострову с применением беспилотных аппаратов. Военный эксперт Юрий Кнутов в интервью порталу «Украина.ру» сообщил, что удар по Севастополю 29 апреля можно считать началом контрнаступления украинских боевиков.

Он напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский грозил наступать именно на Крым, оттеснив российские подразделения. Сейчас ВСУ проводят своеобразную разведку, пытаясь найти уязвимости в системе противовоздушной обороны полуострова.

Кнутов отметил, что ВС РФ могут нанести удары возмездия по Николаеву и Очакову, превратившемуся в военную базу украинской армии. При этом такие атаки будут гораздо болезненней и опаснее.

Вам может понравиться

Эксперт Онуфриенко: для ВСУ лишь одно направление окажется приоритетным в контрнаступлении

Контрнаступление ВСУ может начаться уже в середине мая. Не исключено, что украинская армия нанесёт удары на нескольких участках фронта. Такое мнение высказал военный эксперт Михаил Онуфриенко. Его слова приводит издание

Посол США в России рассказала, где “просчиталась” Москва, решив начать спецоперацию

В Москве неверно истолковали политическую ситуацию, которая сложилась на Украине в 2022 году. Из-за этого специальная военная операция, которую начала Россия, затянулась. Такое мнение высказала в интервью газете “Коммерсантъ” посол

Шойгу обвинил США в стремлении изменить систему межгосударственных отношений

Создание Соединенными Штатами региональных альянсов, которые затем жестко контролируются из Вашингтона – это попытка реформировать систему отношений между государствами. Подобные блоки, а также организация «цветных революций», якобы несущих демократию, распространение