По словам военного эксперта полковника ПВО Юрия Кнутова, появление легкомоторных самолетов-разведчиков над Брянской областью вызывает серьезные опасения. Он уверен, что за этими действиями противник может скрывать свою подготовку к будущей агрессии против Брянской и Белгородской области, чтобы затем осуществить попытку отсечения Донбасса. Об этом сообщается в издании «Московский комсомолец».

Напомним, что в Брянской области 5 апреля был задержан пилот легкомоторного самолета, не справившийся с управлением воздушного судна. Сообщается, что на борту самолета украинского диверсанта было обнаружено стрелковое оружие, бронежилет, ручка рычага для сброса снарядов, электронные планшеты и две видеокамеры.

Юрий Кнутов отметил, что обнаружить данные легкомоторные самолеты несложно, ведь РЛС подобные цели видят хорошо. Однако на таких воздушных судах не установлена система распознавания «свой-чужой». По его словам, самолеты данного типа даже в советские времена использовались для осуществления различного рода провокаций.