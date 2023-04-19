Термобарические или объемно-детонирующие авиабомбы, примененные в понедельник в Артемовске – это один из самых серьезных видов вооружения, имеющихся в распоряжении ВКС РФ. Герой России Рустем Клупов пояснил, что удар такими боезарядами лишает противника всяких шансов на спасение.

После взрыва бомбы создают огромный огненный шар на месте атаки, а также существенно повышают давление в эпицентре. Поэтому даже если боевики противника находятся в бетонных укрытиях или в находящихся рядом зданиях, их шансы уцелеть будут минимальными.

Применение таких авиабомб – вынужденная мера, отметил Клупов. Боевики ВСУ пытаются оказывать сопротивление, они выстроили большое количество фортификационных сооружений и активно используют городскую застройку, из которой их не так просто выбить. В такой ситуации вакуумные бомбы являются одним из наиболее подходящих видов оружия.

Эксперт также сообщил, что объемно-детонирующие боеприпасы не используются в населенных пунктах, где все еще есть гражданские лица. Однако из Артемовска мирных жителей эвакуировали, что позволяет задействовать столь мощное оружие.