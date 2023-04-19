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Российская армия начала активно применять на фронте тяжелые «крылатые» авиационные бомбы. Впервые их применили для уничтожения позиций ВСУ в Бахмуте (ранее Артемовск). Однако командование украинской армии планирует в ближайшее время направить под Бахмут свежие подразделения, прошедшие подготовку в Великобритании, а также подразделения спецназа ГУР и СБУ.

Глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич уверен, что «элитные подразделения» вооруженных сил Украины просто будут «похоронены» под Бахмутом, так как российская армия использует на данном направлении термобарические боеприпасы.

По некоторым данным уже в ближайшее время командующий ВСУ Залужный может отдать приказ о начале специальной операции по деблокированию Бахмута, бросив в бой элитный спецназ ГУР и СБУ, а также подразделения ВСУ, прошедшие военную подготовку на полигонах Великобритании.

По словам военкора Александра Сладкова, применение высокоточных «тяжелых авиабомб» в Бахмуте в корне изменило тактику борьбы российских сил с подразделениями противника. Если в настоящий момент российская штурмовая авиация наносит от 5 до 7 ударов такими бомбами, то уже в ближайшее время частота ударов должна возрасти до 30-40. Также ряд экспертов предполагает, что ВКС РФ могут начать применять в Бахмуте авиабомбы увеличенной мощности от 3 до 5 тонн.

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