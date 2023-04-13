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Одной из причин переноса контрнаступления руководство Украины называет неблагоприятные погодные условия. Однако это смешное и жалкое оправдание, не соответствующее действительности, уверен экс-сенатор Совфеда и военный аналитик Франц Клинцевич.

Он отметил, что главная и единственная причина, по которой Киев не начинает контрнаступление и даже заявляет о его переносе на лето, кроется в неуверенности Вашингтона в возможностях ВСУ. Соединенные Штаты боятся провала украинской армии, который вполне реален из-за превосходства ВС РФ в технике и вооружении.

По словам бывшего сенатора, Россия в течение длительного времени использовала на Украине советское оружие, которое несколько раз модернизировалось для улучшения боевых характеристик. Теперь же она задействует современное вооружение, которое пугает и Соединенные Штаты, и Киев.

В Вашингтоне понимают, что если ВСУ провалят контрнаступление, все западные тактики ведения боя, военно-промышленных комплекс и процесс обучения солдат будут дискредитированы всерьез и надолго. Поэтому США опасаются давать Киеву команду к атаке.

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