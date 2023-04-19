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Российский поп-исполнитель Филипп Киркоров вызвал обсуждения в интернете своим выступлением на концерте в Петербурге, на котором он показал фанатам свои ягодицы, получившиеся, возможно, в результате проведенных пластических операций.

Видео с выступления было выложено в канале Телеграм «Неприятный Пилягин», где пользователи социальных сетей осудили Киркорова за применение накладок, а также предположили, что он хочет выглядеть как американская звезда Ким Кардашьян, которая широко известна своими имплантами в ягодицах.

Некоторые же не исключают, что поп-звезда прибегнул к услугам пластического хирурга Тимура Хайдарова, который ранее помог Киркорову сформировать накачанный пресс при помощи специального аппарата.

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