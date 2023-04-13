Эмине Джапарова, первый замминистра иностранных дел Украины, приехала в Индию с амбициозной целью привлечь ее в союз стран, которые являются сторонниками Киева.

Однако, по мнению издания «Взгляд», киевскому режиму не удастся переубедить власти Индии и отказаться от нейтралитета в вопросе украинского конфликта.

На данный момент Индия является лидером «глобального Юга», который, если не поддерживает Россию, то занимает нейтральную позицию. Более того, благожелательное отношение Индии к Москве полностью рушит западный миф о том, что весь «демократический мир» не поддерживает «авторитарную Россию».

Гости из Украины попытались убедить индийскую сторону в своих аргументах, включая просьбу о гуманитарной помощи и призыве России остановить войну.