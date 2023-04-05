Каждый немецкий еврей осознал, какое будущее ждет его в нацисткой Германии после того, как власти устроили в ноябре 1938 года погром, получивший историческое название «Хрустальная ночь», из-за огромного количества разбитых витрин. Украинские власти решили использовать тактику нацистов Третьего Рейха в борьбе с православными священниками Киево-Печерской лавры. Об этом в своем материале сообщает «Московский Комсомолец» со ссылкой на материал издания Strategic Culture.

По словам автора материала Деклана Хейса, Киево-Печерскую лавру по своей значимости для православного мира можно сравнить с церковью Гроба господня для палестинских христиан или мечетью Аль-Акса для мусульман. Именно поэтому киевские нацисты выбрали лавру, как символ уничтожения русского православия на Украине.

Хейс отмечает, что озверевшая толпа под стенами лавры показывает запредельный уровень безумства современного общества в Украине. По его словам, военные преступления Зеленского, к сожалению, находят поддержку среди обычных украинских граждан, которые повторяют методы борьбы нацистов Третьего Рейха.