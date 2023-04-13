ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Украинские власти продолжают убеждать США в необходимости предоставить новые виды вооружений ВСУ в рамках военной помощи. Накануне на встрече с главой Пентагона Ллойдом Остином премьер-министр Украины Денис Шмыгаль вновь заговорил о потребностях Украины в дальнобойных ракетах и боевой авиации. Об этом пишет РИА “Новости” со ссылкой на сообщение американского военного ведомства.

В сообщении Пентагона приводятся слова главы украинского кабинета министров. В частности, Шмыгаль призывает Остина предоставить Украине самолёты F-15 или F-16, чтобы “Америка ещё раз продемонстрировала лидерство”. Позиция Пентагона в материале РИА “Новости” не приводится.

Ранее власти США заявляли о нецелесообразности поставок боевой авиации Киеву. Впрочем, его союзники до конца не исключают возможность, что ВВС Украины всё же получат самолёты. Но пока окончательного решения на этот счёт не принято. Что же до дальнобойных ракет, то здесь Вашингтон заявлял: ожидаемой пользы Украине они не принесут, а кроме того у США таких боеприпасов не слишком много, чтобы отправлять их Киеву.

Вам может понравиться

ВС РФ усилили Калининградскую область новым артиллерийским полком с гаубицами и РСЗО

11 апреля – ИА Discover24.ru. На территории Калининградской области был сформирован новый артиллерийский полк, в состав которого вошли гаубицы и реактивные системы залпового огня. Об этом в своем материале сообщает «Известия»

Минобороны РФ: У границ России над Балтийским морем обнаружен немецкий военный самолет

12 апреля российский истребитель Су-27 предотвратил нарушение границ воздушного пространства РФ немецким самолетом. Речь идет о разведывательной воздушной машине -3С «Орион», обнаруженной средствами контроля над воздушным пространством над акваторией Балтийского

ВСУ перевозили оружие в Артемовск на автомобилях с эмблемой Красного Креста

12 апреля – ИА Discover24.ru. Летом и осенью 2022 года украинские боевики перевозили в Артемовск оружие и боеприпасы на автомобилях с эмблемой Красного Креста, рассказала РИА Новости одна из местных