Украинские власти продолжают убеждать США в необходимости предоставить новые виды вооружений ВСУ в рамках военной помощи. Накануне на встрече с главой Пентагона Ллойдом Остином премьер-министр Украины Денис Шмыгаль вновь заговорил о потребностях Украины в дальнобойных ракетах и боевой авиации. Об этом пишет РИА “Новости” со ссылкой на сообщение американского военного ведомства.

В сообщении Пентагона приводятся слова главы украинского кабинета министров. В частности, Шмыгаль призывает Остина предоставить Украине самолёты F-15 или F-16, чтобы “Америка ещё раз продемонстрировала лидерство”. Позиция Пентагона в материале РИА “Новости” не приводится.

Ранее власти США заявляли о нецелесообразности поставок боевой авиации Киеву. Впрочем, его союзники до конца не исключают возможность, что ВВС Украины всё же получат самолёты. Но пока окончательного решения на этот счёт не принято. Что же до дальнобойных ракет, то здесь Вашингтон заявлял: ожидаемой пользы Украине они не принесут, а кроме того у США таких боеприпасов не слишком много, чтобы отправлять их Киеву.