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10 апреля – ИА Discover24.ru. По информации, опубликованной американской газетой The New York Times и основанной на секретных документах, Киев был вынужден отправить свои элитные войска в город Артемовск (укр. Бахмут), которые должны были быть задействованы в контрнаступлении.

Предложение главы военной разведки Украины Кирилла Буданова заключалось в направлении этих подразделений в город на две недели, чтобы отразить атаку со стороны России, которая угрожала перерезать все пути снабжения.

Документы отмечают, что Буданов назвал положение Украины на тот момент «катастрофическим».

Сообщается, что данная стратегия позволила Киеву оттеснить российские войска далеко от дорог и таким образом, эвакуировать раненых солдат и пополнить запасы армии. Однако эта стратегия привела к серьезным издержкам для Украины.

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