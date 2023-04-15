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Кейт Миддлтон, супруга наследника британского престола принца Уэльского Уильяма, стала причиной очередного скандала в королевской семье. Накануне коронации Карла III Миддлтон решила привести во дворец своего первого парня и, по сообщению желтой прессы, нынешнего любовника, Виллема Маркса.

В прессе пишут, что такая выходка герцогини связана с неверностью ее мужа – принца Уильяма, которого подозревают в романе с Джеккой Крейг. Отмечается, что имя Маркса появилось в числе гостей, приглашенных на прием в Букингемском дворце. По словам приближенного к королевской семье, Кейт сохранила теплые дружеские отношения с Марксом, поэтому она не могла не пригласить его на важное мероприятие. «Они дружат уже долгие годы», – подчеркнул источник.

Многие поклонники пары Кейт и Уильяма разочарованы этой новостью, так как считают, что герцогиня возобновила свои любовные отношения с экс-бойфрендом. Отмечается, что Кейт и Виллем Маркс встречались в 2007 году, когда Уильям расстался с ней.

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