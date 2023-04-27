Главнокомандующий Объединенными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи на слушаниях в комитете Палаты представителей по делам вооруженных сил Конгресса США заявил, что Вашингтон обсуждал с Киевом возможность внезапного контрнаступления вооруженных сил Украины. Он отметил, что натовские эксперты работали над возможностью внезапной контратаки украинской армии.

«Украинцы занимают очень выгодную позицию…Что касается внезапности и тому подобных вещей, разумеется, мы работали над этим с ними», – отметил Каволи. Однако, по его словам, ВСУ все же испытывают определенные сложности, однако публично озвучивать их он не стал.

Ранее сообщалось, что украинские чиновники в частном порядке признали, что отдельные военные операции ВСУ курируются американским командованием. Такую информацию опубликовало издание The Washington Post. Журналисты издания, опираясь на секретные данные Пентагона и разведки, сообщили, что украинской армией не применяется американское вооружение без одобрения и предоставления точных координат американцами, базирующимися на военной базе в Европе.