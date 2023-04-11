11 апреля – ИА Discover24.ru. Согласно сообщению Министерства обороны России, штурмовой отряд под руководством замкомандира капитана Михаила Петелина успешно отразил атаку ВСУ на линии боевого соприкосновения. Своими действиями отряд Петелина смог заманить противника на передний край обороны ВС РФ и в ходе боевых действий обратил украинских боевиков в бегство.

В МО РФ отметили заслуги российских штурмовиков под командованием Петелина, которые в ходе боевой схватки смогли уничтожить несколько единиц украинской боевой техники и личный состав противника. Среди уничтоженной бронетехники – танк и 4 боевые бронированные машины производства США. 15 военнослужащих ВСУ было убито, а четверо взято в плен. Среди пленных также оказался украинский офицер.

Оставшиеся украинские боевики были вынуждены отступать под артиллерийским огнем ВС России. «Атака не удалась. Они отошли на исходные позиции», – подчеркнул Петелин.

Капитан Михаил Петелен принимает участие в спецоперации с ее первых дней. За время несения своей боевой службы он был дважды награжден орденом Мужества. Указом президента РФ Владимира Путина Петелин был удостоен звания Героя Российской Федерации.