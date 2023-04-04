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Начальник отдела МВД Российской Федерации по Курчалоевскому району Чеченской Республики Рустам Агуев вместе со своими бойцами выявил схрон с оружием и боеприпасами диверсантов вооруженных сил Украины. Об этом в своем Телеграм-канале сообщил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

На опубликованных кадрах видно, как чеченские бойцы прибывают на территории одного из частных домов, расположенных в населенном пункте в зоне проведения специальной военной операции. Там на чердаке одной из построек был обнаружен тайник с оружием и боеприпасами украинских диверсантов.

По словам Кадырова, украинские военнослужащие предпочитают покидать зону ответственности чеченских бойцов самостоятельно, оставляя после себя современное западное вооружение. Также глава Чеченской Республики высоко оценил слаженную работу чеченских бойцов, которые несут службу в зоне проведения специальной военной операции. В результате оперативного мероприятия по обнаружению тайника с оружием ВСУ был предотвращен возможный теракт на подконтрольной ВС РФ территории в зоне СВО.

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