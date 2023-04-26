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Эффективные, боеспособные, мотивированные. Такими качествами обладают бойцы чеченского ОМОНа, которые отправились в зону проведения специальной военной операции. Об этом у себя в телеграм-канале написал глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров – сообщает РИА “Новости”.

Руководитель региона рассказал, что в зону СВО направлен личный состав подразделения местного управления Росгвардии “Ахмат-1”. Кадыров отметил, что бойцы оснащены всем необходимым, начиная от экипировки и заканчивая современной военной техникой. Но главное, как рассказал глава Чечни, бойцы настроены решительно для выполнения боевых задач, а кроме того часть из них уже побывала в зоне СВО и имеет боевой опыт.

Военные из Чечни принимают активное участие в боевых действиях в зоне СВО. Бойцы этой республики в числе добровольцев отправлялись на защиту Донбасса одними из первых ещё в начале специальной военной операции.

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