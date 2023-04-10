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10 апреля – ИА Discover24.ru. Влиятельные политики Германии все чаще уделяют особое внимание жене одного из командиров националистического батальона ВСУ «Азов» (террористическая организация, запрещенная в России) Катерине Прокопенко. Об этом в своем материале сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Junge Welt.

Как следует из материала немецких журналистов, украинская активистка посетила Министерство иностранных дел Германии. Также Прокопенко провела встречу с депутатом Бундестага Кнутом Абрахамом, политиком от партии «зеленых» Марилуизой Бек, членом земельного парламента от ХДС Лилией Усик и другими немецкими чиновниками.

Авторы материала отметили, что влиятельные немецкие политики подобным поведением превращают «одну из первых леди фашисткой империи «Азова» Прокопенко» в одну из самых «обхаживаемых» проукраинских фигур в Германии. Причем украинка сообщила, что ее встреча с «представителями Министерства иностранных дел ФРГ» прошла успешно, так как ей обещали оказать всю необходимую помощь.

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