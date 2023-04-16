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Вероятно, отчаянное положение ВСУ в Артёмовске (Бахмуте) заставляет украинских военнослужащих идти на преступления. “Известия” со слов бойца ЧВК “Вагнер” рассказало о том, что военные ВСУ застрелили двоих заложников. В публикации приводится и видеозапись с рассказом представителя частной военной компании.

Боец рассказал, как идёт зачистка административного центра города от сил ВСУ. Во время неё бойцы частной военной компании выводят мирных жителей Артёмовска, которые прячутся в подвалах жилых домов, а также ликвидируют или берут в плен военных ВСУ. Таким образом зачищаются квартал за кварталом.

По словам бойца ЧВК, ночью к ним в расположение пришла женщина и рассказала, что в одном из домов ВСУ держат заложников. Наутро силы частной военной компании попытались их спасти, однако двоих заложников украинские военные застрелили. Остальных четверых удалось вывести.

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