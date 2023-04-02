Бойцы российского батальона «Призрак» максимально эффективно используют беспилотники для ударов по позициям украинских боевиков. Корреспондент «Известий» Денис Кулага рассказал, что в районе Спорного военнослужащие управляют квадрокоптерами и сбрасывают взрывные устройства прямо на головы врагам.

На видеозаписи, сделанной на месте боя, дроны атакуют позиции ВСУ. Гранаты, сбрасываемые с них в нужный момент, попадают точно в окопы противника. После этого БПЛА фиксирует успешное поражение цели и возвращается к оператору.

Напомним, российские ВС в ходе специальной военной операции используют беспилотники всех типов. Они ведут наблюдение и разведку, фиксируют уничтожение противника, корректируют артиллерийский огонь. Также широко задействуются дроны-камикадзе, способные уничтожать не только живую силу, но и бронетехнику ВСУ.