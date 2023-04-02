Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Бойцы российского батальона «Призрак» максимально эффективно используют беспилотники для ударов по позициям украинских боевиков. Корреспондент «Известий» Денис Кулага рассказал, что в районе Спорного военнослужащие управляют квадрокоптерами и сбрасывают взрывные устройства прямо на головы врагам.

На видеозаписи, сделанной на месте боя, дроны атакуют позиции ВСУ. Гранаты, сбрасываемые с них в нужный момент, попадают точно в окопы противника. После этого БПЛА фиксирует успешное поражение цели и возвращается к оператору.

Напомним, российские ВС в ходе специальной военной операции используют беспилотники всех типов. Они ведут наблюдение и разведку, фиксируют уничтожение противника, корректируют артиллерийский огонь. Также широко задействуются дроны-камикадзе, способные уничтожать не только живую силу, но и бронетехнику ВСУ.

Вам может понравиться

Константинов назвал не имеющими никакого военного смысла атаки украинских беспилотников на Крым

Полеты украинских беспилотников над Крымом и попытки атак, которые всегда заканчиваются уничтожением дронов, не имеют никакого военного смысла. Запуская БПЛА, Киев преследует совершенно другие цели, заявил глава Госсовета республики Владимир

Defence24: оснащение украинских Leopard 2 динамической защитой повлечет за собой их быстрый выход из строя

На Украине на полученные немецкие танки Leopard 2 сразу же устанавливают динамическую защиту «Контакт-1», которая должна обеспечивать повышенную устойчивость лобовой брони к попаданию кумулятивных боеприпасов. Однако эксперты польского издания Defence

Военкор Сладков назвал фактор, который скоро позволит нашим войскам ломать любую оборону ВСУ

Совсем скоро на стороне ВС РФ появится фактор, который позволит проламывать любую оборону противника в зоне специальной военной операции, рассказал военный корреспондент Александр Сладков. Так он прокомментировал одно из заявлений