На белогоровском направлении сейчас крайне напряженная обстановка, рассказывает военный корреспондент «Известий» Алексей Полторанин.

Редкие остатки леса поломаны минами, в глубоких окопах защищаются российские военнослужащие. Враг активно бьет, неразорвавшиеся снаряды лежат на земле.

Военные отмечают, что им очень повезло, потому что снаряды противника часто прилетают близко. Всюду мины, и российские военнослужащие вынуждены рыть глубокие окопы, чтобы защититься.

Солдаты признают, что враг иногда тоже помогает им, например, оставили новую польскую плащ-палатку, попадаются и другие вещи. Настоящим помощником российским войскам стала собака, которая чувствует прилеты снарядов раньше и помогает военнослужащим спрятаться.