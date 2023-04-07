Уничтожение ракет HIMARS, которые 6 апреля украинские боевики запустили по Мелитополю (Запорожская область), было записано на видео. Данные кадры были опубликованы на интернет-портале издания «Известия».

По словам командира расчета противовоздушной обороны ВС России, во время несения боевого дежурства около 2 часов ночи были обнаружены воздушные цели противника. По характеристикам было определено, что целями являются ракеты HIMARS. Командир принял решение на перехват данных ракет. По итогу средствам ПВО удалось все заданные цели ликвидировать.

Если судить по траектории движения ракет HIMARS, то можно сделать вывод, что они направлялись в сторону Мелитополя. Командир подчеркнул, что благодаря слаженной работе расчета удалось предотвратить атаку на мирное население города.

В ночь на 6 апреля российской системой ПВО были сбиты шесть ракет, запущенные с подконтрольной ВСУ территории. По имеющимся данным, это были ракеты американского производства HIMARS.