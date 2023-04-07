Артиллерийский расчет вооруженных сил Российской Федерации с помощью гаубицы Д-30 нанес огневое поражение позициям украинских военнослужащих на Херсонском направлении. Соответствующие кадры с уничтожением позиций ВСУ были опубликованы «Известиями».

На опубликованной видеозаписи от 6 апреля видно, как российские артиллеристы точным попаданием уничтожили склад с боеприпасами, оборудованный украинскими бойцами в одном из зданий в населенном пункте, расположенном в Херсонской области на правом берегу Днепра.

После огневого поражения над зданием поднимаются густые клубы черного дыма, свидетельствующие об успешном поражении склада с боеприпасами. Сообщается, что на крыше здания также была оборудована огневая позиция бойцов вооруженных сил Украины, а именно огневая точна с противотанковым управляемым ракетным комплексом.

Ликвидация украинского склада с боеприпасами и огневой позицией стала возможной благодаря слаженной работе российских артиллерийских расчетов и разведывательных подразделений ВС РФ.